Opozycjonista Nawalny jest zmuszany do mieszkania w jednej celi z mężczyzną skazanym za zabójstwo

Pierwsze doniesienia o tym, że Nawalny jest zmuszany do mieszkania z bezdomnym, pojawiły się 12 grudnia.

„Jeśli nie da się kogoś złamać w więzieniu biciem, ponieważ obowiązuje wobec niego zakaz stosowania przemocy, a także ciągłym wrzucaniem do karceru, to można go jeszcze zmusić do mieszkania w jednej celi z bezdomnym. To właśnie stało się moim udziałem. (…) Jest to osadzony (cierpiący na) ogromne problemy z higieną osobistą” – informował wówczas opozycjonista w mediach społecznościowych.

Przymusowy współlokator Nawalnego pochodzi z rodziny znanej z działalności przestępczej. Jego bracia odsiadywali wyroki za wielokrotne kradzieże. 3 grudnia 2020 roku Tatarczenko, który uczestniczył wówczas w libacji alkoholowej, zadał jednemu ze swoich kompanów 14 uderzeń w głowę. Pobity mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń – poinformował w rozmowie z Możem Objasnit’ adwokat Nawalnego Wadim Kobziew (https://t.me/mozhemobyasnit/15130).

Jak przypomniano, powołując się na rosyjskiego obrońcę praw człowieka i założyciela portalu Gulagu.net Władimira Osieczkina, funkcjonariusze traktujący w ten sposób Nawalnego prawdopodobnie mają na to osobiste przyzwolenie ze strony Władimira Putina. Aleksiej Nawalny został aresztowany w styczniu 2021 roku, po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia. Zdaniem opozycjonisty zamach na jego życie został zorganizowany przez rosyjskie służby specjalne.

W lutym 2021 roku sąd odwiesił wobec Nawalnego dawny wyrok więzienia za rzekome defraudacje finansowe. W marcu 2022 roku polityk usłyszał kolejny wyrok – dziewięć lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie oskarżeń o defraudację i obrazę sądu. Dwa miesiące później, w maju, Nawalny został oskarżony w następnej sprawie, dotyczącej „tworzenia organizacji ekstremistycznej”, natomiast w październiku do listy zarzutów dodano m.in. „promowanie terroryzmu” i „rehabilitację nazizmu”. W ocenie prawników Nawalnego opozycjoniście może grozić nawet do 30 lat więzienia.

Polityk odsiaduje wyrok w kolonii karnej w Mielechowie, położonej około 250 km na wschód od Moskwy.