,,Dziś rano Nawalny wracał do Moskwy z Tomska. W trakcie lotu poczuł się źle. Samolot pilnie lądował w Omsku. Aleksiej doznał zatrucia toksynami” – rzeczniczkę Kirę Jarmysz cytuje PAP.

Jarmysz dodała, że Nawalny jest nieprzytomny. Jak wyjaśniła – Od rana wypił jedynie herbatę. Lekarze mówią, że toksyny szybciej się przedostały poprzez gorący płyn.

Niezależny portal Meduza podał, że w stan śpiączki wprowadzili Nawalnego lekarze, by podłączyć go do respiratora.

Na podst. PAP; Meduza;