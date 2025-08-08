ONZ wzywa Izrael do natychmiastowego wstrzymania planu militarnego przejęcia Gazy

– To plan, który stoi w jawnej sprzeczności z orzeczeniem Trybunału, zobowiązującym Izrael do jak najszybszego zakończenia okupacji, wdrożenia rozwiązania opartego na dwóch państwach oraz respektowania prawa Palestyńczyków do samostanowienia – podkreślono w oświadczeniu wydanym przez biuro komisarza.

Komentarz V. Türka pojawił się po tym, jak izraelski gabinet bezpieczeństwa zatwierdził plan premiera Benjamina Netanjahu zakładający wojskowe przejęcie kontroli nad miastem Gaza. Zgodnie z tym planem armia izraelska ma przygotować się do przejęcia kontroli nad Gazą, jednocześnie koordynując udzielanie pomocy humanitarnej cywilom poza strefami walk.

Choć B. Netanjahu zapowiedział w czwartek, że Izrael planuje pełne przejęcie kontroli nad Strefą Gazy, zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza nią rządzić na stałe.

Volker Türk zaznaczył, że Izrael powinien umożliwić pełen i nieograniczony dostęp dla pomocy humanitarnej, natomiast palestyńskie grupy zbrojne mają obowiązek natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia zakładników.

Komisarz wezwał także władze izraelskie do uwolnienia Palestyńczyków przetrzymywanych arbitralnie.