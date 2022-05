Ołena Zełenska: to, co robi dla nas Polska, to więcej niż pomoc

"Dziękuję, Polsko! To, co robicie dla nas, to więcej niż pomoc" - napisała pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska na Facebooku, komentując wsparcie Polski dla uchodźców z Ukrainy. Wskazała, że ponad 200 tysięcy dzieci ukraińskich uczy się w polskich szkołach.