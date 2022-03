Olaf Scholz rozmawiał z Władimirem Putinem

Jak przekazał niemiecki rząd, rozmowa Olafa Scholza z Władimirem Putinem trwała prawie godzinę i była poświęcona „trwającej na Ukrainie wojnie oraz działaniom na rzecz jej zakończenia”.

O. Scholz wezwał prezydenta W. Putina, by „jak najszybciej doprowadzić do zawieszenia broni, poprawy sytuacji humanitarnej i postępów w poszukiwaniu dyplomatycznego rozwiązania konfliktu”.

Scholz apeluje, by nie obrażać Rosjan. „To wojna Putina”

Do rozmowy Scholza z Putinem doszło dzień po tym, jak na oficjalnym koncie kanclerza RFN na Twitterze pojawił się kontrowersyjny wpis. „Jest absolutnie nie do przyjęcia, gdy ludzie pochodzący z Rosji są obrażani lub fizycznie atakowani. Bo to jest wojna Putina, tylko on jest za nią odpowiedzialny” – stwierdził niemiecki przywódca.

Zapewnił też, że jego kraj udzieli „szybkiego i nieskomplikowanego wsparcia uciekającym z Ukrainy”. Wspierał także kraje przyjmujące uchodźców wojennych i dziękował wolontariuszom, którzy pomogli Ukraińcom. którzy przyjechali do Niemiec.

Burza na Twitterze po wpisie Scholza. „Miliony Rosjan są odpowiedzialne za wojnę”

Wpis O. Scholza jest szeroko komentowany w sieci. „Za Holocaust, za rzeź Woli nie był odpowiedzialny tylko Hitler. Współodpowiedzialni byli Niemcy! Wymordowali 6 milionów moich współobywateli” – napisał poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Jak dodał, współodpowiedzialni za tamte zbrodnie „byli obojętni”. „Współodpowiedzialni byli tchórzliwi, koniunkturaliści i kunktatorzy, niezdolni do oporu przeciwko złu!” – powiedział.

Na wpis M. Szczerby zareagował Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. „Nic dodać, nic ująć” – przekazał.

Za Holocaust, za rzeź Woli nie był odpowiedzialny tylko Hitler. Współodpowiedzialni byli Niemcy! Wymordowali 6 milionów moich współobywateli. Współodpowiedzialni byli obojętni. Współodpowiedzialni byli tchórzliwi, koniunkturaliści i kunktatorzy, niezdolni do oporu przeciwko złu! https://t.co/yWu4LDeeHK — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) March 18, 2022

Głos zabrał także Witold Waszczykowski, były MSZ w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Zwracając się do niemieckiej ambasady w Polsce, zaprotestował przeciwko opinii kanclerza.

„To jest rosyjska wojna z Ukrainą. Miliony Rosjan są za nią odpowiedzialne, także za zbrodnie wojenne” – powiedział.

Polityk PSL przypomina: Rosjanie eksponują wojenny znak „Z”

„Panie Scholz, władcy Rosji zmieniają się od 300 lat, a Rosjanie nieustannie atakują inne kraje. To nie jest tylko wojna Putina” – dodał Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Panie @OlafScholz, władcy Rosji zmieniają się od 300 lat, a Rosjanie nieustannie atakują inne kraje. To nie jest tylko wojna Putina / Herr @OlafScholz, seit 300 Jahren wechseln Russlands herrscher und die Russen greifen ständig andere Länder an. Das ist nicht nur Putins Krieg https://t.co/2EI5EP6Npf — Paweł Borys (@PawelBorys_) March 17, 2022

Miłosz Motyka, polityk PSL, odpowiedział na wpis Scholza zdjęciami Rosjan prezentujących symbol „Z”, którym najeźdźcy oznaczają swoje pojazdy. Tę literę widać również na prywatnych samochodach.

Zdaniem dziennikarki Polsat News Agnieszki Gozdyry, „to smutne, że kanclerz Niemiec nadal nie wyciąga wniosków”. „Otóż Rosjanie w przeważającej większości popierają Putina i wojnę i nawet wskazują sobie kolejne cele, w tym Polskę. I, owszem, jest to także ich wojna. Może ktoś to kanclerzowi uświadomi” – napisała.

Smutne, że kanclerz Niemiec nadal nie wyciąga wniosków. Otóż Rosjanie w przeważającej większości popierają Putina i wojnę i nawet wskazują sobie kolejne cele (w tym Polskę). I, owszem, jest to także ich wojna. Może ktoś to @Bundeskanzler uświadomi. https://t.co/JtVVYIrsah — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) March 18, 2022

Z sondażu „Active Group” wynika, że 86,6 proc. Rosjan toleruje i popiera możliwą agresję na państwa Unii Europejskiej, w tym Polskę, Estonię, Łotwę, Litwę, Bułgarię, Czechy czy Słowację.