Około 230 osób zagłosowało w Wilnie w wyborach Prezydenta RP

Lokal wyborczy w ambasadzie RP dostępny był dla głosujących między godz. 7:00 a 21:00 czasu lokalnego . Ze względu na szczególne środki ostrożności związane z pandemią koronawirusa głosujący wpuszczani byli do ambasady pojedynczo.

Chęć głosowania w stolicy Litwy zgłosiło z wyprzedzeniem 239 obywateli RP. Około 20 proc. głosujących w niedzielę stanowiły osoby z zaświadczeniem o prawie do głosowania. Zdecydowana większość głosujących wyraziła chęć oddania głosu osobiście. Tylko 16 osób zadeklarowało chęć głosowania korespondencyjnego.

Jak podaje Ambasada RP na swoim Facebooku: „Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie – zgłoszenie pozostaje ważne na II turę, także co do wybranej formy głosowania.”