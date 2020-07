Od 15 lipca LOT zwiększy częstotliwość rejsów do Warszawy

,,Trzy miesiące zawieszenia połączeń lotniczych było ogromnym wyzwaniem dla wszystkich przewoźników. Odmrożenie lotów pasażerskich to szansa na powrót do normalności, czyli stopniowe przywracanie rejsów na zawieszonych kierunkach i zaoferowanie pasażerom możliwości realizowania wyjazdowych planów. Intensywnie pracujemy nad wznawianiem kolejnych połączeń, obserwując jednocześnie bieżącą sytuację epidemiczną i dostosowując do niej procedury bezpieczeństwa obowiązujące na pokładach naszych samolotów. Jeśli uda się zrealizować wszystkie nasze plany, to nasza siatka dostępna do końca sierpnia powinna obejmować prawie 70 z 98 zaplanowanych na 2020 rok kierunków” – powiedział Rafał Milczarski, Prezes Zarządu PLL LOT.

Rozkład pasażerskich rejsów LOT-u dostępnych od 15 lipca zostanie poszerzony także o regularne loty na trasie Warszawa-Katowice, zaplanowane 13 razy w tygodniu. Na trasach z Warszawy do Wiednia, Brukseli, Amsterdamu, Berlina, Dusseldorfu, Oslo, Pragi, Budapesztu, Bukaresztu, Sofii, Wilna oraz z Budapesztu do Warny i Dubrownika LOT zwiększy częstotliwość rejsów.

Źródło corporate.lot.com