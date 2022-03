„Ochrońcie nas od rosyjskich rakiet”: Zełenski prosi NATO o samoloty wojskowe

Ochrońcie nas od rosyjskich rakiet – zaapelował w swoim przemówieniu prezydent Ukrainy. W ciągu dziesięcioleci Rosja zgromadziła znaczne zasoby wojskowe, wiele bomb i pocisków – dodał.

24 lutego zwróciłem się do was z całkowicie logiczną prośbą, aby pomóc nam zamknąć nasze niebo, żeby chronić Ukraińców przed rosyjskimi bombami i pociskami. Nie usłyszeliśmy jasnej odpowiedzi – przypomniał Zełenski. Ukraina nie posiada potężnego potencjału przeciwrakietowego, ma znacznie mniej samolotów niż Rosja, dlatego zwracamy się do was z prośbą – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy wezwał również do udostępnienie państwu jednego procenta z 20 tys. czołgów posiadanych przez NATO. Musimy odblokować nasze miasta, w których Rosjanie przetrzymują setki tysięcy zakładników, głodząc ich i niszcząc dzielnice mieszkalne – uzasadnił prezydent Ukrainy.

W Brukseli trwa szczyt przywódców państw członkowskich NATO. Wśród nich prezydent USA Joe Biden, który po wizycie w Brukseli poleci do Warszawy.

Przywódcy państw i rządów NATO przedłużyli podczas szczytu kadencję Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie pełnił tę funkcję do końca września 2023 roku.