Obrady Trójkąta Lubelskiego. Konferencja po rozmowach premierów Polski, Litwy i Ukrainy

– Odbyliśmy bardzo ważne spotkanie w ramach Trójkąta Lubelskiego. Okoliczności tego spotkania są bardzo dramatyczne. Spotkanie poświęciliśmy dyskusji o sytuacji na Ukrainie, w jaki sposób zakończyć tę wojnę i jak pomóc Ukrainie – poinformował na briefingu z litewską Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że jest to już kolejne spotkanie tego sojuszu, które odbywa się w sytuacji, kiedy jeden z partnerów jest bezpośrednio w stanie wojny, a totalitarny agresor zagraża pozostałym państwom na wschodniej flance NATO i UE i chce zagrozić całej Europie.

– Czasy się zmieniają, pokolenia mijają, ale Rosja cały czas prowadzi swoją politykę agresji i wykorzystuje surowce naturalne, żeby szantażować pozostałą część Europy – podkreślił Morawiecki.

Szef polskiego rządu zapewnił, że Polska i Litwa zrobią wszystko, co będą mogły, aby pomóc Ukrainie obronić swoją suwerenność. Jeśli ta suwerenność zostanie zniszczona – mówił premier – wraz z nią zniszczeniu ulegną europejskie wartości.

„Rzeź w środku Europy”

Odnosząc się do obecnej sytuacji na Ukrainie Mateusz Morawiecki użył określenia „rzeź w środku Europy”. – Przekazujemy wszystkie te informacje do europejskich stolic, by nikt tam nie usypiał sumienia, nie starał się wrócić do „business as usual” w relacjach z Rosją – poinformował i zapewnił, że takiego powrotu już nie będzie.

Premier Mateusz Morawiecki i premier Litwy Ingrida Simonyte spotkali się w poniedziałek na Zamku Królewskim w Warszawie. Szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal uczestniczył w rozmowach on-line.

Dzisiejsze spotkanie zorganizowane w czasie militarnej agresji Rosji ma być wyrazem wsparcia Polski i Litwy dla Ukrainy.

Trójkąt Lubelski to trójstronny regionalny sojusz pomiędzy Polską, Litwą i Ukrainą zawarty 28 lipca 2020 roku w Lublinie. Inicjatywa dotyczy współpracy w zakresie energetyki, infrastruktury, bezpieczeństwa i kultury, a jej celem jest wzmocnienie dialogu pomiędzy państwami oraz działania na rzecz odzyskania przez Ukrainę integralności terytorialnej i jej integracji z Unią Europejską i NATO.

Ostatnie spotkanie w ramach Trójkąta Lubelskiego na najwyższym szczeblu, w którym uczestniczyli osobiście wszystkie strony porozumienia, odbyło się 23 lutego w Kijowie. Wzięli w nim udział Andrzej Duda, Wołodymyr Zełenski i Gitanas Nausėda. Jego efektem było wydanie przez prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy wspólnego oświadczania, potępiającego decyzję Federacji Rosyjskiej o uznaniu niepodległości samozwańczych republik w Donbasie. Dzień po tym spotkaniu, Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie „specjalnej operacji wojskowej” na wschodzie Ukrainy, co w praktyce oznaczało inwazję zbrojną na ten kraj.

