„O to właśnie chodzi Łukaszence”. Premier RP o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej

Szef polskiego rządu, który był gościem Polskiego Radia 24, zaznaczył, że to, co się obecnie dzieje, „to nie kryzys migracyjny, ale polityczny”. – On się wiąże z perfidnym zachowaniem po stronie reżimu Łukaszenki zmierzającym do tego, żeby wywołać chaos w Unii Europejskiej.

– Komisja Europejska protestuje przeciwko podżeganiu do nielegalnej imigracji, wprost mówi naszym językiem. W 2018 r. postawiliśmy tamę nielegalnej imigracji do Europy. Cieszę się, że dzisiaj także Niemcy czy Szwedzi mówią tak jak my – zauważył premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że „granice trzeba szanować”. – Jeżeli ktoś nie ma prawa do przekraczania granicy, to nie powinien jej przekraczać. Jeżeli mamy granicę polsko-białoruską, to nie ma czegoś takiego jak „pas ziemi niczyjej”. Imigranci znajdują się na granicy Białorusi.

– My jesteśmy gotowi w każdej chwili przekazać imigrantom wszelkie środki potrzebne do egzystencji (żywność, lekarstwa, namioty czy koce). Nasze transporty czekają na granicy – zapewnił.