Nowy szczep koronawirusa znacznie bardziej zakaźny

Dane otrzymane przez zespół naukowców brytyjskiego Uniwersytetu Sheffield i amerykańskiego Uniwersytetu Duke sugerują, że nowy szczep wirusa zdolny jest do lepszej replikacji, co może wiązać się z większą liczbą zachorowań w przyszłości – podał w komentarzu do amerykańskiego czasopisma medycznego główny specjalista ds. chorób zakaźnych w USA, Anthony Fauci.

„Nie zostało potwierdzone czy osoba zarażona [nową odmianą wirusa] czuje się gorzej, czy nie” – dodaje specjalista. Na razie badania wskazują na potencjalnie wyższą zaraźliwość wirusa, jednak wyniki te muszą zostać poddane jeszcze ponownej weryfikacji.

Naukowcy odkryli, że najpowszechniejszy obecnie szczep koronawirusa, nazwany D614G, różni się od pierwotnego wirusa w strukturze białkowych wypustek, za pomocą których atakuje on komórki.

W ramach badań nad nowym szczepem koronawirusa przeanalizowano dane brytyjskich 999 pacjentów. U osób zakażonych szczepem D614G rozpoznano wyższe stężenie cząstek wirusa, jednak nie stwierdzono, aby osoby te cierpiały z powodu cięższego przebiegu choroby.

Jak podaje N. Grubaugh, wirusolog z Yale School of Public Health, nie wiadomo jeszcze czy odkrycie będzie miało znaczący wpływ na rozwój leków lub szczepionek przeciwko koronawirusowi.