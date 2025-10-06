Nowy premier Francji podał się do dymisji

W niedzielę Lecornu ogłosił skład rządu, który wywołał krytykę zarówno opozycji, jak i prawicowej partii Republikanie, która miała uczestniczyć w tym gabinecie.

W reakcji na dymisję premiera szef opozycyjnego, skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) Jordan Bardella wezwał Macrona do rozwiązania parlamentu.

Francuska polityka znajduje się w kryzysie od momentu, gdy prezydent latem zeszłego roku podjął ryzykowną decyzję o zorganizowaniu przedterminowych wyborów, mając nadzieję na wzmocnienie swojej władzy. Ten krok obrócił się przeciwko niemu — parlament podzielił się na konkurujące ze sobą bloki.

Dwaj bezpośredni poprzednicy Lecornu, François Bayrou i Michel Barnier, zostali odsunięci od władzy w głęboko podzielonym parlamencie, który utknął w martwym punkcie z powodu planowanych oszczędności w budżecie Francji.

Na początku września, w celu złagodzenia pogłębiającego się kryzysu politycznego, Macron powołał 39-letniego Lecornu na siódmego premiera podczas swojej kadencji. Wspierał jednego ze swoich najbliższych sojuszników, zamiast próbować rozszerzyć atrakcyjność rządu na wszystkie strony politycznego spektrum.

Przez ostatnie trzy tygodnie Lecornu odbył szereg konsultacji z centrowymi sojusznikami oraz liderami opozycji z lewicowego i prawicowego skrzydła, starając się osiągnąć porozumienie w parlamencie w sprawie „paktu o nieagresji”, który umożliwiłby uchwalenie budżetu.

Żadna partia nie ma wystarczającej liczby mandatów, by rządzić samodzielnie.

Kilka partii lewicowych, w tym Zieloni, zagroziły w tym tygodniu wniesieniem wniosku o wotum nieufności wobec Lecornu.