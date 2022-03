Nowe nagranie Zełenskiego: nie złamiemy się

Wołodymyr Zełenski rozpoczął swoje wystąpienie od porównania rosyjskiej inwazji na Ukrainę do epidemii koronawirusa. – Niezłomny narodzie, równo dwa lata temu mieliśmy pierwszy przypadek COVID-19. Pierwsze tygodnie walki z koronawirusem pamiętamy doskonale. Było to bardzo trudne, ale zachowaliśmy jedność i daliśmy radę. Równo tydzień temu Ukrainę zaatakował inny wirus, inna choroba. Rosja uderzyła w naszą ziemię – mówił prezydent Ukrainy.

Następnie polityk wymienił „objawy”, jakimi charakteryzuje się Rosja. – Ostry przypadek agresji klinicznej, mania prześladowcza, urojenia wielkości, kompleksy psychologiczne, artyleria rakietowa leci na nas jak szarańcza – stwierdził Zełenski. Dodał, że pierwsze dni walki były bardzo trudne, ale Ukraińcy „zachowali jedność i dalej stoją”.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: nie złamiemy się

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że z powodu silnego oporu ukraińskich wojsk „okupanci byli zmuszeni do zmiany taktyki”. – Uderzenia rakietowo-bombowe są dowodem, że nie są w stanie zrobić niczego na naszej ziemi. Na szeregu kierunków strategicznych wróg nie robi żadnych postępów. Kijów broni się i stoi. Czernihów, Sumy, Mikołajów trzymają obronę – przekonywał lider Ukrainy.

– Odbudujemy każdy budynek, każdą ulicę i każde miasto. Będziecie musieli płacić reparacje wojenne. Wszystkim nam odpowiecie za to, co zrobiliście naszemu państwu. My oraz Bóg nie zapominamy. Przyszliście niszczyć nasze miasta, zabrać to, co tak długo budowaliśmy – powiedział polityk.

Dodał, że rosyjskich najeźdźców „przeklinają miliony ludzi”. – Nie mamy w tej chwili czego stracić, poza własną wolnością. Dla nas to jest największym skarbem. Nie dacie rady nas pokonać. Nie jesteście w stanie nas uciszyć, słyszy nas cały świat. Nie złamiemy się, nie poddamy się – zapewnił Zełensky.

Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowało. Rezolucja ws. Ukrainy przyjęta

W środę podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ głosowano w sprawie rezolucji domagającej się bezwarunkowego zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 141 państw członkowskich, pięć krajów było przeciw, a 35 wstrzymało się od głosu.

Przeciwko rezolucji zagłosowały: Rosja, Białoruś, Syria, Korea Północna i Erytrea. Wstrzymały się m.in. Indie oraz Chiny.

W dokumencie zażądano, by „Federacja Rosyjska natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły wojskowe z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową”.

Wyrażono w nim również „poważne zaniepokojenie doniesieniami o atakach na obiekty cywilne, takie jak domy mieszkalne, szkoły i szpitale, oraz o ofiarach wśród ludności cywilnej, w tym kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”.