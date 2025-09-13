Nowa ambasador Litwy w Estonii

Podczas spotkania ambasadorka podkreśliła strategiczne partnerstwo Litwy i Estonii oraz zwróciła uwagę na znaczenie europejskiej linii kolejowej „Rail Baltica”. Jak zaznaczyła, projekt ten przyczyni się nie tylko do zwiększenia łączności i mobilności wojskowej, lecz także wesprze turystykę i wzmocni relacje międzyludzkie.

G. Skripkaitė zaakcentowała również wagę współpracy w formacie NB8 (kraje nordyckie i bałtyckie), wzmacniania zdolności obronnych, odporności na zagrożenia hybrydowe oraz walki z dezinformacją – szczególnie w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

„Litwę i Estonię łączy wspólna historia, te same wartości i zbieżne spojrzenie na kluczowe kwestie bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego” – podkreślono w komunikacie.

Ambasadorka przypomniała, że w przyszłym roku przypadną 105. rocznica nawiązania oraz 35. rocznica odnowienia stosunków dyplomatycznych między Litwą a Estonią, co będzie dobrą okazją do dalszego zacieśniania relacji dwustronnych.

Przed nominacją Gitana Skripkaitė pełniła funkcję zastępczyni dyrektora Departamentu Globalnej Litwy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.