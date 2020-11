Nocne protesty na Białorusi. Ponad 1000 zatrzymanych

Zatrzymano ponad 1000 osób – najwięcej od początku protestów. Milicja przewiozła ich na komendy dzielnicowe, skąd dalej – do aresztów.

Służby bezpieczeństwa użyły przeciwko pokojowym demonstrantom nie tylko pałek, ale też gumowych kul i granatów hukowych. Kilka osób trafiło do szpitala.

Po rozbiciu protestów przez duże siły milicji i wojsk MSW, organizatorzy zapowiedzieli „II rundę”. Wezwali wczoraj zwolenników opozycji do wyjścia na protesty o godzinie 20:00 – najpierw na osiedlach, by potem przemaszerować do centrów miast – podaje Telewizja Belsat.

Od 9 sierpnia czyli od początku trwania protestów na Białorusi zatrzymano ponad 17 tysięcy osób.