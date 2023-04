Niezależne media Rosji: przepisy o wezwaniach do wojska wydawanych drogą elektroniczną to cyfrowy GUŁag

Przyjęte w Rosji nowe przepisy o wezwaniach do wojska wydawanych drogą elektroniczną to cyfrowy GUŁag, przed którym bardzo trudno się ukryć; tylko w Moskwie kandydaci do sił zbrojnych będą wyszukiwani przy pomocy czterech różnych systemów identyfikacji przechodniów - oznajmił w środę dziennikarz Andriej Zacharow w rozmowie z niezależną telewizją Nastojaszczeje Wriemia.