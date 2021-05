Nieterminowe dostawy szczepionek AstraZeneca. KE domaga się wysokich kar dla koncernu

Komisja złożyła dwa pozwy przeciw brytyjsko-szwedzkiemu koncernowi za naruszenie warunków umowy.

AstraZeneca dostarczyła do Unii zaledwie 50 milionów dawek, a powinna była w pierwszym kwartale dostarczyć 120 milionów. Komisja przesunęła termin na dostawy do końca czerwca, ale i ten wydaje się być nierealny. Zdecydowała więc o skierowaniu pozwów a dziś zażądała gigantycznej kary.

Bruksela chce, by koncern zapłacił 10 euro dziennie za każdą dawkę, która nie została dostarczona w terminie. Kara miałyby być naliczana od 1 lipca. Ponadto Komisja chce, by AstraZeneca zapłaciła 10 milionów euro kary za każde naruszenie warunków umowy.

Prawnik reprezentujący Komisję zarzucił dziś firmie celowe opóźnianie dostaw szczepionek do unijnych krajów, by móc wywiązać się z dostaw do Wielkiej Brytanii. Na Wyspy bowiem dostawy szczepionek AstraZeneki trafiały w terminie.