Niemiecki parlamentarzysta: Europa Wschodnia nie jest już placem zabaw Putina

„Wszystkie kraje Europy Wschodniej mają swobodę wyboru własnej drogi. A my musimy pomóc im podążać tą drogą zgodnie z zasadami praworządności, demokracji i prawa międzynarodowego. Europa Wschodnia nie jest już placem zabaw Putina” – powiedział podczas konferencji prasowej w litewskim parlamencie niemiecki polityk.

Michael Roth powiedział też, że „chciałbym przeprosić naród litewski”. „W przeszłości bardzo często ignorowaliśmy interesy bezpieczeństwa i opinie krajów tego regionu i zapłaciliśmy za to bardzo wysoką cenę” – zaznaczył.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu podkreślił również potrzebę kontynuowania wsparcia wojskowego dla Ukrainy, dopóki kraj ten nie osiągnie zwycięstwa na polu bitwy i wezwał Stany Zjednoczone oraz innych członków NATO do poparcia dążeń Ukrainy do przystąpienia do Sojuszu.

„Oczywiście członkostwo w NATO nadejdzie po tym, jak Ukraina wygra wojnę, ale to, co jest potrzebne teraz, to zaproszenie Ukrainy do członkostwa w Sojuszu. Byłby to wyraźny sygnał dla Kremla, że NATO pozostaje zjednoczone” – powiedział Roth.