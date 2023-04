Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia ma być dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, a zarazem dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego we wspólnotach parafialnych często w sposób szczególny przeżywana jest Godzina Miłosierdzia. O trzeciej po południu, czyli w chwili konania Jezusa na krzyżu, organizowane są adoracje Najświętszego Sakramentu i wspólne modlitwy.

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosier­dzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego.

Dzienniczek s. Faustyny (699)