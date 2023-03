„New York Times”: Wizyta Putina w Mariupolu jest „wyzywającym gestem”

Niedzielny przyjazd Władimira Putina do okupowanego Mariupola oraz jego sobotnia wizyta na anektowanym Krymie w ciągu mniej niż 48 godzin po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji za zbrodnie wojenne, to wyzywające gesty – ocenił w niedzielę amerykański dziennik "New York Times".