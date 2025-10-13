Znad Wilii
  • 13 października, 2025 19:00

Netanjahu: Trump to największy przyjaciel Izraela jaki kiedykolwiek zasiadał w Białym Domu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek w Knesecie, że prezydent USA Donald Trump jest największym przyjacielem Izraela jaki kiedykolwiek zasiadał w Białym Domu. Trump składa wizytę w Jerozolimie i również przemówi przed izraelskim parlamentem.

PAP
fot. PAP/EPA/ABIR SULTAN

Netanjahu podziękował Trumpowi za jego propozycję pokojową dla Strefy Gazy, która „kończy wojnę, przy osiągnięciu wszystkich izraelskich celów”.

Premier długo wyliczał zasługi Trumpa dla Izraela, podkreślając, że „zapisze się on w pamięci” izraelskiego narodu.

Wśród nich Netanjahu wymienił m.in. działania Trumpa w czasie jego poprzedniej kadencji prezydenckiej w latach 2017-2021: uznanie Jerozolimy jako stolicy Izraela i przeniesienie tam ambasady USA, uznanie izraelskiej suwerenności nad Wzgórzami Golan, wycofanie się z umowy nuklearnej z Iranem czy zawarcie tzw. Porozumień Abrahamowych. Ale również wsparcie Izraela w ataku na Iran w czerwcu br.

Premier dodał, że Trump zasłużył na najwyższe wyróżnienia za jego działania na rzecz pokoju. Zaznaczył, że na razie amerykański prezydent otrzyma najwyższe izraelskie wyróżnienia – Prezydencki Order Pokoju – ale inne nagrody „przyjdą z czasem”.

