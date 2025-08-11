Netanjahu: Izrael wygra wojnę – z pomocą innych lub bez niej

Szef rządu podkreślił, że Izrael dąży do zwycięstwa, nawet jeśli miałby działać bez wsparcia innych państw.

– „Wygramy wojnę – z pomocą innych lub bez niej” – powiedział Netanjahu, odpowiadając na pytania o krytykę międzynarodową, m.in. ze strony Niemiec, które ogłosiły plan wstrzymania dostaw broni do Izraela.

W piątek izraelski gabinet bezpieczeństwa zatwierdził decyzję o rozszerzeniu działań wojennych w Strefie Gazy i przejęciu kontroli nad Gazą Miastem. Decyzja ta wywołała falę oburzenia zarówno w Izraelu, jak i za granicą.

Ponad 22 miesiące po rozpoczęciu wojny, wywołanej atakiem Hamasu w 2023 r., w Izraelu trwają spory między zwolennikami zawarcia porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników a tymi, którzy opowiadają się za całkowitym zniszczeniem potencjału bojowego Hamasu.

Netanjahu poinformował, że siły zbrojne otrzymały rozkaz „zlikwidowania” dwóch ostatnich bastionów Hamasu – w Gazie Mieście oraz w położonym bardziej na południe Mavasy.

– „Izrael kontroluje około 70–75 proc. Strefy Gazy. Do zdobycia pozostały dwa bastiony: Gaza Miasto i centralne obozy w Mavasy” – powiedział premier.

Podczas konferencji prasowej zapewnił, że plan operacji w Gazie Mieście to „najlepszy sposób na zakończenie tej wojny i zakończenie jej szybko”. Dodał, że działania wojskowe mają być prowadzone według „stosunkowo krótkiego harmonogramu”, aby jak najszybciej doprowadzić do końca konfliktu.

Premier zaznaczył, że cywile będą mieli możliwość ewakuacji z obszarów walk przed rozpoczęciem operacji.

– „Najpierw zapewnimy mieszkańcom możliwość bezpiecznego opuszczenia stref działań i dotarcia do wyznaczonych bezpiecznych rejonów, gdzie otrzymają żywność, wodę i opiekę medyczną” – powiedział.

Netanjahu podkreślił, że polityką rządu przez cały czas trwania konfliktu było zapobieganie kryzysowi humanitarnemu, w przeciwieństwie do Hamasu, który – jak stwierdził – dążył do jego wywołania.

Rzecznik Hamasu odrzucił słowa premiera jako „kłamstwo”.