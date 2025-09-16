Nawrocki: rozwiązanie kwestii reparacji leży w interesie Polski, Niemiec, UE i NATO

Podczas konferencji prasowej w Paryżu prezydent podsumował spotkania, jakie we wtorek odbył z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem, kanclerzem Friedrichem Merzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Nawrocki był pytany przez dziennikarzy o dalsze kroki, jakie planuje podjąć w kwestii reparacji wojennych.

„Ustaliliśmy, że powstanie zespół (…), który będzie na ten temat debatował” – odpowiedział prezydent.

Dodał, że wyrażona przez niego chęć rozwiązania problemu reparacji „dla naszego wspólnego bezpieczeństwa na całej flance wschodniej” jest „koniecznością, z jednej strony polską, z drugiej – strony niemiecką, a z trzeciej i czwartej strony – powinnością całej Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Nawrocki przekazał, że w rozmowie z prezydentem Steinmeierem zwrócił uwagę, że w jego przekonaniu, pod względem prawnym, kwestia reparacji wojennych „nie jest załatwiona”. Jak jednak dodał, wtorkowe rozmowy z niemieckimi przywódcami przekonały go, że uda się wypracować w tej kwestii rozwiązania.