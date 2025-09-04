Nawrocki: prezydent Trump jest jedynym liderem, który jest zdolny do negocjacji z Putinem

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W wywiadzie dla TV Republika prezydent powiedział, że tematem rozmowy była m.in. sytuacja na Ukrainie związana z rosyjską agresją. Nawrocki stwierdził, że „prezydent Trump jest liderem, który umie słuchać i chce słuchać”.

„Można było odczuć w czasie tej dyskusji, że pan prezydent Donald Trump otwiera się na to, co mam do przekazania w kwestii Federacji Rosyjskiej i ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” – zauważył.

Podkreślił, że w rozmowie z amerykańskim prezydentem podzielił się nie tylko swoją opinią na temat Rosji, ale także emocjami polskiego społeczeństwa.

„Przede wszystkim od siebie powiedziałem, że ja nie ufam zupełnie Władimirowi Putinowi. Rosja i nasze doświadczenie z Rosją jest zawsze takie, że dąży do zniszczenia swoich sąsiadów i to w moim uznaniu się nie zmieniło” – powiedział Nawrocki.

Zaznaczył, że pomimo różnic z polskim rządem i liderami UE, w tej kwestii panuje jednomyślność.

Prezydent podkreślił, że potrzebne są kolejne pakiety sankcji na Rosję.