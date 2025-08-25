Nawrocki podpisał nowelizacje Karty nauczyciela, odmówił podpisu pod ustawą o pomocy Ukraińcom

Nowelizacje Karty nauczyciela

Prezydent przekazał, że podpisał wszystkie trzy nowelizacje Karty nauczyciela, nad którymi w ostatnim czasie pracował parlament.

– „Mimo że są co do tych ustaw pewne uwagi, uznałem, że w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym warto, aby wszystkie trzy nowelizacje były podpisane i aby nasze dzieci mogły rozpocząć rok szkolny, pozostawiając szczegóły do dalszych dyskusji” – powiedział Nawrocki.

Jedna z ustaw likwiduje od 1 września 2025 r. godziny dostępności nauczycieli, tzw. godziny czarnkowe, wprowadzone w 2022 r. z inicjatywy ówczesnego ministra edukacji Przemysława Czarnka. Zapis ten, nakładający na pedagogów obowiązek jednej dodatkowej godziny dyżurowania w tygodniu, od początku spotykał się z krytyką związków zawodowych. ZNP ocenił go jako „martwy przepis”, a w przeprowadzonej ankiecie aż 96 proc. nauczycieli opowiedziało się za jego likwidacją.

Druga nowelizacja dotyczy szkół i placówek niepublicznych. Umożliwia ona powierzenie psychologom, pedagogom i logopedom większego wymiaru godzin – do 9 tygodniowo – na podstawie elastyczniejszych form zatrudnienia, takich jak umowy-zlecenia czy B2B. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 31 sierpnia 2027 r. i ma zostać poddane ocenie.

Trzecia nowelizacja podpisana już w ubiegłym tygodniu, tzw. „duża nowelizacja”, została określona przez Nawrockiego jako rozwiązanie, które „zyskało rodzaj konsensusu w polskim parlamencie” i na które czekało środowisko nauczycielskie.

Brak podpisu pod ustawą o pomocy Ukraińcom

Prezydent jednocześnie poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wskazał, że świadczenie 800 plus powinno przysługiwać wyłącznie tym Ukraińcom, którzy podejmują pracę w Polsce.

– „800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce” – podkreślił Nawrocki.

Dodał, że od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę minęło już 3,5 roku, zmieniła się sytuacja finansowa i społeczna w Polsce, a dotychczasowe przepisy powinny zostać skorygowane.

– „Obywatele państwa polskiego we własnym państwie są traktowani gorzej niż goście z Ukrainy. Na to także nie ma mojej zgody” – zaznaczył prezydent.

Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną. Projekt prezydencki ma przewidywać m.in. wydłużenie procesu uzyskania obywatelstwa z 3 do 10 lat, zaostrzenie kar za nielegalne przekroczenie granicy oraz wprowadzenie zapisu „stop banderyzmowi”, zrównującego symbole banderowskie z nazistowskimi i komunistycznymi.

Obecnie obowiązujące rozwiązania dotyczące pomocy Ukraińcom wygasają z końcem września. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker wezwał parlament do przyjęcia nowej ustawy do tego czasu.