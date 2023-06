Nausėda wnioskuje, by 22 stycznia na Litwie był obchodzony jako dzień powstania styczniowego

Prezydent Gitanas Nauseda chce, by 22 stycznia na Litwie był obchodzony jako dzień powstania styczniowego. We wniosku zgłoszonym do Sejmu podkreśla się, że do upamiętnienia zrywu przeciwko Imperium Rosyjskiemu w latach 1863-1864 skłania m.in. obecna sytuacja geopolityczna i walka Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji.