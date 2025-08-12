Nausėda wezwał Finlandię do poparcia rozmów akcesyjnych Ukrainy z UE

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Nausėda przekazał fińskiemu przywódcy informacje ze swojego poniedziałkowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Litewski prezydent pytał także o ocenę Helsinek dotyczącą przebiegu i wyników rozmów USA–Rosja.

Obaj prezydenci potwierdzili stanowcze poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, podkreślając, że fundamentalne zasady prawa międzynarodowego nie mogą być przedmiotem negocjacji.

Nausėda zaznaczył, że kwestie decydujące o przyszłości Ukrainy i całej Europy powinny być rozstrzygane wyłącznie przy udziale Kijowa i przedstawicieli Unii Europejskiej.

Apel litewskiego prezydenta wpisuje się w stanowisko części europejskich liderów, którzy – po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem – wezwali do włączenia Ukrainy i UE do rozmów, organizowania ich wyłącznie w warunkach zawieszenia broni oraz odrzucenia jakichkolwiek ustępstw terytorialnych kosztem Ukrainy.

Główny doradca prezydenta Litwy, Frederikas Jansonas, przyznał, że zaplanowane na piątek spotkanie przywódców USA i Rosji na Alasce budzi niepokój. Jeśli odbędzie się ono wyłącznie w formacie dwustronnym, może – jego zdaniem – przywoływać skojarzenia z historycznymi porozumieniami, gdy decyzje o losach terytoriów zapadały bez udziału zainteresowanych państw.

Będzie to pierwsze spotkanie urzędujących prezydentów USA i Rosji od 2021 roku. W planach rozmów wciąż nie przewidziano udziału Wołodymyra Zełenskiego.

Proces akcesyjny Ukrainy do UE od miesięcy blokuje Węgry, których premier Viktor Orbán twierdzi, że członkostwo Kijowa zniszczyłoby jedność 27 państw Wspólnoty. Budapeszt skorzystał z prawa weta, zamrażając proces, choć Ukraina deklaruje, że wciąż liczy na przekonanie węgierskich władz i prowadzi w tej sprawie intensywne rozmowy zakulisowe.