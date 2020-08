Gitanas Nausėda nazwał polecenie Łukaszenki „co najmniej kontrowersyjnym”. Wyraził jednocześnie zadowolenie z wideoszczytu UE, który odbył się we środę, by wesprzeć społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. Rada Europejska nie uznała wyników wyborów. ,,Najważniejsze teraz, by doszło do porozumienia w sprawie nowych wolnych wyborów” – zaznaczył prezydent Litwy.

Europos Vadovų Taryboje šiandien kalbėjome vienu balsu. Visi vadovai pripažino, kad rinkimai Baltarusijoje nebuvo laisvi… Posted by Gitanas Nausėda on 2020 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis

Gitanas Nausėda dodał, że podczas szczytu kilkakrotnie wymieniono Litwę i dziękowano jej za rolę lidera w zaistniałym kryzysie.