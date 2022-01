„NATO będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne środki w celu ochrony i obrony wszystkich sojuszników, w tym wzmocnienia Sojuszu Wschodniego” – powiedział w oświadczeniu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. – Zawsze będziemy reagować na każde pogorszenie naszej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa”.

„Sojusznicy NATO ogłaszają swoją gotowość bojową i wysyłają dodatkowe statki i myśliwce do baz NATO w Europie Wschodniej, wzmacniając zdolności odstraszania i obrony Sojuszu, w miarę jak Rosja nadal zwiększa swoją obecność wojskową na Ukrainie i wokół niej” — napisane w raporcie na stronie internetowej Sojuszu.

W ostatnich dniach kilka krajów bloku ogłosiło szereg decyzji dotyczących obecnego lub przyszłego rozmieszczenia swoich sił zbrojnych. Raport NATO odnotowuje, że Dania zdecydowała się wysłać jedną fregatę na Bałtyk i przenieść cztery myśliwce F-16 na Litwę, co wzmocni sojuszniczą misję Baltic Air Policing Mission.

Z kolei Hiszpania wysyła okręty do marynarki NATO i rozważa wysłanie myśliwców do Bułgarii. Francja zasygnalizowała gotowość do wysłania wojsk do Rumunii jako część kontyngentu NATO. Od kwietnia Holandia wyśle ​​do Bułgarii dwa nowoczesne myśliwce F-35, a także przygotuje jedną jednostkę okrętową i naziemną do udziału w operacjach sił szybkiego reagowania NATO.

Stany Zjednoczone zasygnalizowały również, że rozważają zwiększenie swojego zaangażowania wojskowego we wschodnim skrzydle Sojuszu, napisano w oświadczeniu NATO. New York Times poinformował w niedzielę, że administracja prezydenta USA Joe Bidena rozważa wysłanie dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich do Europy Wschodniej i krajów bałtyckich.

Napięcia w regionie rosną, a Zachód obawia się, że Moskwa, zgromadziwszy przy granicy z Ukrainą około 100 tys. żołnierzy, może zaatakować ten kraj. Rosja ze swojej strony zaprzecza planowaniu inwazji.

Wschodni członkowie NATO wezwali do lepszej ochrony.

Łotewski minister spraw zagranicznych Edgar Rinkevičius napisał na Twitterze: „Zbliżamy się do punktu, w którym ciągła mobilizacja sił rosyjskich i białoruskich w Europie musi zostać rozwiązana poprzez odpowiedni odwet NATO”.

„Nadszedł czas, aby zwiększyć udział sojuszników we wschodnim skrzydle Sojuszu, zarówno defensywnie, jak i odstraszająco” – dodał.

NATO przygotowuje się do zaproponowania dalszych rozmów z Rosją w odpowiedzi na szereg żądań Kremla, w tym naciski, aby uniemożliwić Ukrainie wstąpienie do Sojuszu i zmniejszyć jej siły w Europie Wschodniej.

Blok twierdzi, że nie będzie negocjował swoich „podstawowych zasad”, takich jak obrona wszystkich sojuszników NATO i wolny wybór sojuszników.

Sojusz zintensyfikował siły w krajach bałtyckich po aneksji przez Rosję Krymu będącego własnością Ukrainy w 2014 r., a obecnie rozważa rozmieszczenie większej liczby żołnierzy w Rumunii i Bułgarii.

Wówczas wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksander Gruszko powiedział w poniedziałek, że te plany NATO po raz kolejny dowiodły, że Sojusz opiera się na retoryce „zagrożeń i presji militarnej”.

„Ktoś dobrze powiedział o NATO: »Jeśli masz młotek w dłoni, nie oznacza to, że jest problem z gwoździami«. NATO to język zagrożeń i presji wojskowej. Nie ma tu żadnych wiadomości” — powiedział dla agencji Interfax.

„Najlepszym wkładem NATO w naprawienie sytuacji na Ukrainie byłoby wezwanie »partnera« do pełnego i natychmiastowego wdrożenia pakietu mińskiego, a także do gruntownej zmiany programów pomocy dla Kijowa, które tylko wzmacniają przekonanie rządu o bezkarności za zbrodnie przeciwko własnemu narodowi i tworzą złudzenia co do możliwego scenariusza militarnego rozwiązania konfliktu” – powiedział A. Gruszko.