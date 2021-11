NATO: Rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu w Rydze

„Widzimy wzrost obecności militarnej Rosji, ciężkie uzbrojenie, drony i jednostki gotowe do walki. Wzywamy Rosję do transparentności, bo (te działania – PAP) są nieprowokowane i niewyjaśnione. Wobec tego Rosja musi zachowywać się transparentnie, musi zmniejszyć napięcie i deeskalować sytuację” – oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas otwarcia spotkania.

„Oczywiście będziemy się również zajmowali sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki wykorzystuje bezbronnych ludzi do wywierania presji na sąsiednie państwa. Pozostajemy solidarni z dotkniętymi nią krajami Sojuszu. Blisko współpracujemy również z Unią Europejską. (…) Wspólnie możemy wypracować silną odpowiedź na to, czego jesteśmy świadkami” – dodał.

Stoltenberg uzupełnił, że ministrowie państw NATO będą również rozmawiać o doświadczeniach płynących z misji w Afganistanie.

„Przez najbliższe dni mamy do przedyskutowania wiele tematów, od kwestii kontroli zbrojeń po wyzwania w regionie Bałkanów Zachodnich i oczywiście sprawy, o których mówił sekretarz generalny, bardzo niepokojącą aktywność Rosji przy granicy z Ukrainą, jak również to, co obserwujemy na Białorusi – użycie migrantów jako broni politycznej” – zaznaczył przemawiający przed posiedzeniem ministrów sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Jedną z przyczyn, dla której spotykamy się akurat w Rydze są regionalne wyzwania związane z działaniami hybrydowymi reżimu Białorusi przeciwko członkom Sojuszu: Łotwie, Polsce i Litwie oraz sytuacja na Ukrainie i wokół niej, które wymagają naszej natychmiastowej reakcji – podkreślił z kolei sprawujący funkcję gospodarza szczytu minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs.

Podczas spotkania Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Polskie MSZ poinformowało w komunikacie, że podczas szczytu ministrów NATO planowane jest również spotkanie z szefami dyplomacji współpracujących z Sojuszem państw: Ukrainy i Gruzji.

We wtorek, po pierwszej sesji rozmów między dyplomatami odbędzie się konferencja prasowa Stoltenberga. Obrady zostaną wznowione w środę rano i zakończą się po południu.