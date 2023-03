NATO: Polska i Litwa wśród 7 krajów Sojuszu wydających najwięcej na obronność

W 2022 roku zaledwie siedem spośród 30 krajów NATO osiągnęło cel, jakim jest wydawanie co najmniej 2% PKB na obronność. Wśród tych państw jest Polska i Litwa. Wynika to z raportu podsumowującego główne działania Sojuszu w ubiegłym roku, przedstawionego we wtorek w Brukseli przez sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.