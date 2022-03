NATO może poprzeć stworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że rosyjski atak na ukraińską elektrownię atomową w Zaporożu „tylko pokazuje lekkomyślność tej wojny i znaczenie jej zakończenia”.

J. Stoltenberg mówił, że spotkanie ministrów spraw zagranicznych sojuszu wojskowego pod wodzą USA, które odbyło się w piątek, zostanie wykorzystane do „koordynacji i konsultacji w sprawie naszej odpowiedzi na brutalną rosyjską inwazję na Ukrainę, a także długofalowych konsekwencji”.

„NATO nie jest częścią konfliktu” — dodał J. Stoltenberg. „Nie dążymy do wojny, do konfliktu z Rosją. Jednocześnie musimy się upewnić, że nie ma żadnych nieporozumień co do naszego zaangażowania w ochronę wszystkich sojuszników”.

„Piątkowy szczyt będzie obejmował dyskusję na temat wszystkich potencjalnych opcji i konsekwencji konfliktu” — powiedział „Financial Times” wysoki rangą przedstawiciel NATO. Urzędnicy sojuszu podkreślali jednak konsekwentnie w ostatnich dniach, że strefa zakazu lotów lub jakakolwiek inna interwencja grożąca bezpośrednim starciem z Rosją nie wchodzi w grę ze względu na ryzyko wywołania większego konfliktu.

USA przeciwne. „Nie chcemy wojny”

„Stany Zjednoczone nie planują zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, to mogłoby prowadzić do wojny z Rosją” – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki w czwartek.

„NATO nie szuka konfliktu z Rosją, ale jesteśmy gotowi, aby bronić wszystkich sojuszników i swojego terytorium przed rosyjskim atakiem” — oświadczył w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken, przyjeżdżając na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu w Brukseli.

Premier Litwy: to byłoby nieodpowiedzialne

Premier Litwy Ingrida Šimonytė powiedziała w Wilnie, w piątek na konferencji prasowej, że wszelkie wezwania do wprowadzenia przez NATO strefy zakazu lotów w ukraińskiej przestrzeni powietrznej są nieodpowiedzialne i mogłyby wciągnąć sojusz północnoatlantycki w bezpośredni konflikt z Rosją.

Zełenski: zamknijcie niebo albo dajcie mi samoloty

„Cały świat widzi, że sankcje przynoszą efekty. Prosiłem o to wsparcie na długo przed wybuchem wojny. Teraz proszę o zamknięcie nieba nad Ukrainą. Jeśli nie macie na to siły — dajcie mi, chociaż kilka samolotów bojowych, abym mógł dać właściwą odpowiedź agresorowi” — powiedział Prezydent Ukrainy.