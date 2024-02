NATO konsekwentnie wzmacnia zdolności do odstraszania i obrony

„Polska jest jednym z liderów państw NATO. Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem wydatki na armię, na obronę narodową. Jesteśmy liderem spośród państw NATO, wydajemy najwięcej w stosunku do naszego PKB, ponad 4%. Ponad 50% środków przeznaczanych jest na modernizację armii. To jest dla nas niezwykle ważne, pokazujemy i dajemy dobry przykład. (…) To jest bardzo ważne w kontekście wypełniania celów strategicznych” - mówił szef MON po spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli.