Narodowe Święto Niepodległości w Polsce: Tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami

„Chciałbym, abyśmy w dniu Święta Niepodległości – tak innym niż dotychczasowe – szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to My – obywatele Rzeczypospolitej! Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj – Polskę. I tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami” – akcentował.

W południe – z udziałem Pary Prezydenckiej i najwyższych władz państwowych – odbyły się uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego. Uroczyście odśpiewano hymn państwowy oraz odbyła się ceremonia podniesienia flagi państwowej. Następnie Prezydent wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, marszałkami Sejmu i Senatu Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim oraz szefem MON Mariuszem Błaszczakiem złożyli wieniec od narodu przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Andrzej Duda złożył także wieniec przed znajdującym się przy pl. Piłsudskiego pomnikiem Marszałka.

Rano Prezydent uczcił pamięć Ojców Niepodległości. Złożył wieńce przed pomnikami: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego oraz Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

Andrzej Duda wspólnie z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w uroczystej mszy św. za Ojczyznę odprawionej w Świątyni Opatrzności Bożej. Przed mszą Prezydent złożył wieńce przy grobie śp. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego oraz przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.

Prezydent zapalił Świecę Niepodległości ofiarowaną Warszawie przez papieża Piusa IX w 1867 r.