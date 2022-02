Narada z rządem, dowódcami i szefami służb

„Stoimy przy Ukrainie jako jej sąsiedzi, jako Sojusz Północnoatlantycki, jako Unia Europejska” – zapewnił Andrzej Duda po tym spotkaniu. „Mamy nadzieję, że agresja na Ukrainę zostanie przerwana, że władze rosyjskie dokonają refleksji nad tym, że ta agresja się nie opłaca ani władzy, ani państwu, ani przede wszystkim obywatelom” – powiedział.

Prezydent zaapelował do władz Rosji o zaprzestanie działań wojennych i do rosyjskich obywateli, by tym działaniom nie sekundowali.

A. Duda zapewnił, że jako członek społeczności międzynarodowej będzie robił wszystko, by Ukraina mogła dalej spokojnie trwać jako państwo w swoich granicach.

Jutro planowany jest Nadzwyczajny Szczyt Dziewiątki Bukaresztańskiej NATO w Warszawie.

W wyemitowanym ze środy na czwartek wystąpieniu Prezydent Rosji W. Putin oznajmił, że wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. „Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy” – mówił i wezwał żołnierzy ukraińskich do złożenia broni.

„Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia” – pisał Andrzej Duda w mediach społecznościowych.

„Doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jej skala jest najprawdopodobniej szeroka. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty” – Prezydent Polski po rozmowie z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.