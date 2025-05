Napięcie między Indiami a Pakistanem paraliżuje ruch lotniczy – linie zmieniają trasy lotów

Zmiany w lotach – przegląd sytuacji

Korea Południowa:

Korean Air przekierowała swoje loty z Seulu do Dubaju. Maszyny lecą obecnie trasą południową – przez Mjanmę, Bangladesz i Indie – z pominięciem pakistańskiej przestrzeni powietrznej. Przewoźnik zapowiedział dalszy monitoring sytuacji i możliwość wprowadzenia kolejnych korekt.

Tajwan:

China Airlines odwołała loty z Tajpej do Pragi, Rzymu i Londynu, a dwa samoloty do Frankfurtu i Amsterdamu przekierowano do Bangkoku, skąd zawróciły do Tajwanu. EVA Air również zapowiedziała zmiany w rozkładzie na trasach europejskich. Samolot z Wiednia do Bangkoku powrócił do Austrii, natomiast rejs do Mediolanu został skierowany na tankowanie do Wiednia.

Malezja:

Malaysia Airlines zmodyfikowała trasy samolotów lecących do Londynu i Paryża – oba wylądowały w Dosze na tankowanie. Do 9 maja wstrzymano również wszystkie loty do i z Amritsaru w Indiach.

Tajlandia:

Thai Airways ogłosiły zmianę tras lotów do Europy i Azji Południowej od środy rano, ostrzegając przy tym pasażerów o możliwych opóźnieniach.

Sri Lanka:

Sri Lankan Airlines poinformowały, że ich cztery loty tygodniowo do Lahauru i Karaczi w Pakistanie pozostają bez zmian, a sytuacja jest stale monitorowana.

Tło konfliktu

Do eskalacji doszło po tym, jak Indie odpowiedziały rakietowymi atakami na terytorium Pakistanu w odpowiedzi na krwawy zamach terrorystyczny z ubiegłego miesiąca. W nocy z wtorku na środę doszło do ostrzału artyleryjskiego wzdłuż spornego pasa granicznego.

W obliczu zagrożenia linie lotnicze reagują błyskawicznie, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim pasażerom i personelowi.