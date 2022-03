Nadzwyczajny szczyt NATO z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy

– Musimy usiąść przy jednym stole i zastanowić się, jakie działania powinniśmy przedsięwziąć, aby doprowadzić do zaprzestania rosyjskiej agresji i wycofania się sił rosyjskich z Ukrainy, by zakończyła się wojna, a przed wszystkim przestali ginąć ludzie – mówił Andrzej Duda przed rozpoczęciem sesji. – To zasadnicze zadanie dla wspólnoty euroatlantyckiej, dla przedstawicieli wolnego świata. Trzeba to uczynić maksymalnie możliwymi pokojowymi środkami, ale bardzo skutecznie i zdecydowanie.

Jak wcześniej zapowiedział, będzie apelował o ustanowienie na wschodniej flance Paktu stałej obecności wojsk o charakterze obronnym, zwiększenie liczebności żołnierzy oraz wzmocnienie infrastruktury wojskowej.

– Trzeba zmodyfikować strategiczną koncepcję Sojuszu Północnoatlantyckiego na najbliższe lata, uwzględniając to, co dzieje się na Ukrainie i na Białorusi – zaznaczył Prezydent RP w środę po naradzie w BBN z kierownictwem rządu i najwyższymi dowódcami wojskowymi. – Obecna sytuacja wymaga na wschodniej flance stałej, wysuniętej obecności obronnej NATO. Zmiana charakteru tej obecności, zwiększenie liczebności żołnierzy oraz wzmocnienie infrastruktury obronnej to będą nasze postulaty na nadzwyczajnym szczycie NATO.

Według sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, szczyt ma być nie tylko manifestacją poparcia dla Ukrainy, ale też pokazem „gotowości do obrony wszystkich sojuszników z NATO”.



Jeszcze dziś w Brukseli Andrzej Duda spotka się też z prezydentami państw bałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy.

Na początku tygodnia Andrzej Duda złożył wizyty w Mołdawii, Bułgarii i Rumunii, gdzie rozmawiał z przywódcami tych krajów. 16 marca w Ankarze Prezydent RP odbył spotkanie z Prezydentem Turcji.

Rozmowy miały charakter konsultacji przed nadzwyczajnym szczytem NATO i wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W sobotę w Warszawie Andrzej Duda spotka się z Joe Bidenem.

Ok. 16.00 w Brukseli zaplanowano wypowiedź Andrzeja Dudy dla mediów.

PONIŻEJ: Wschodnia flanka NATO według stanu na 21.03.2022 r.