Nadzwyczajny Szczyt Dziewiątki Bukaresztańskiej NATO

Wskazał, że w wojnie na Ukrainie stawką jest cały system bezpieczeństwa euroatlantyckiego. I dodał, że zgadza się ze słowami Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział: „jeśli dziś nam nie pomożecie, jutro do waszych drzwi zapuka wojna”.

A. Duda powiedział, że musimy mocniej wspierać Ukrainę, szczególnie poprzez dostawy uzbrojenia, ale także pomoc gospodarczą, finansową i humanitarną.

„Zachód musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby Rosja poniosła na Ukrainie kosztowną porażkę. Nastał też czas, by na wschodniej flance NATO doszło do zasadniczych zmian militarnych” – podkreślił.

W spotkaniu biorą udział Prezydenci: Bułgarii – Rumen Radew; Estonii – Alar Karis; Litwy – Gitanas Nausėda; Łotwy – Egils Levits; Słowacji – Zuzana Čaputová; Węgier – János Áder, a także Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zdalnie połączyli się Prezydenci Czech – Miloš Zeman i Rumunii – Klaus Iohannis.

Po zakończeniu pierwszej części obrad Prezydenci Państw B9 oraz Przewodnicząca Komisji Europejskiej wspólnie biorą udział on-line w Szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Bukaresztańska Dziewiątka to kraje wschodniej flanki NATO: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Węgry.