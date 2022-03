Na rynku Lwowa stanęło 109 wózków symbolizujących najmłodsze ofiary wojny

W poruszającym wpisie mer oskarżył kraje zachodnie, że nie robią wystarczająco dużo, by powstrzymać armię Putina. „Wzywamy dorosłych z całego świata, by stanęli jak jedna tarcza, by bronić ukraińskie dzieci i dać im przyszłość” – napisał na Facebooku.

Powtórzył też apel władz w Kijowie, aby NATO zamknęło niebo nad Ukrainą. „Róbcie zdjęcia tej inicjatywy i rozpowszechniajcie wiadomości na temat przestępstw Rosji w mediach społecznościowych z hasztagiem #closethesky (zamknąć niebo — red.)” – oświadczył mer Lwowa.

Mer Kijowa pokazał nagranie ze zbombardowanego osiedla

Nie ustają zbrodnicze ataki rosyjskiej armii na osiedla mieszkaniowe w Kijowie. W piątek rano, wojsko agresora przypuściło atak rakietowy na dzielnicę Podolsk.

Film ze zrównanego z ziemią przez Rosjan regionu miasta udostępnił w mediach społecznościowych mer Kijowa, Witalij Kliczko.

„Drodzy przyjaciele, drodzy mieszkańcy Kijowa! Wróg kontynuuje atak na stolicę. Rano, osiedle mieszkaniowe w dzielnicy podolskiej zostało ostrzelane przez orków. Zmarła jedna osoba, dziewiętnaście zostało rannych — w tym czworo dzieci. Sześć domów, przedszkola i szkoła zostało uszkodzonych. Ratownicy i medycy pracują na miejscu” – powiedział Kliczko.

Na załączonym nagraniu widać ogromne gruzowisko po zdewastowanych przez rakiety budynkach. Na miejscu pracuje także straż pożarna.

