Na drogę od Augustowa do granicy z Litwą mogą wrócić TIR-y

Zobowiązani unijnymi dyrektywami, drogowcy planują modernizację drogi, aby mogła przyjąć ciężarówki. Przeciwko są augustowianie, którzy boją się powrotu ciężarówek na ulice miasta. Miejscowego komitetu protestacyjnego nie przekonują propozycje drogowców, którzy zapowiadają budowę wschodniej obwodnicy miasta.

Podczas ostatniego spotkania członkowie komitetu sugerowali, że ruch do granicy z Litwą, przez Ogrodniki, można skierować do Suwałk i następnie do Sejn. Pytany o sprawę Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk stwierdza natomiast, że dla niego kwestia zamyka się w Augustowie, a samochody ciężarowe powinny poruszać się jak najkrótszą trasą – czytamy w portalu radio5.com.pl.

Natomiast zdaniem Arkadiusza Nowalskiego, burmistrza Sejn, zmodernizowana na potrzeby ciężkiego ruchu powinna zostać droga wojewódzka numer 651, od krajowej ósemki w Szypliszkach do Sejn, łącznie z budową obwodnicy miasta.

Źródło: radio5.com.pl