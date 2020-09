Na Białorusi trwają protesty. Dochodzi do brutalnych zatrzymań

W Mińsku i innych miastach zebrały się tysiące protestujących i ruszyły w kierunku centrum. W stolicy centrum zostało zablokowane, demonstranci dotarli do Pałacu Niepodległości. W Mińsku przy ulicy Czebotariewa doszło do brutalnych zatrzymań - co najmniej jedna osoba na noszach została przeniesiona do karetki. W Grodnie podczas starcia z funkcjonariuszami bezpieczeństwa ktoś rozpylił gaz łzawiący.