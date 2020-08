Na Białorusi może dojść do poważnych protestów

„Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Teraz, jeżeli by padły strzały, tak naprawdę byśmy nie wiedzieli, kto strzelał. Czy to jakieś komando rosyjskie (…) albo opozycja, albo służby specjalne” – twierdzi publicysta Andrzej Poczobut.

Dziennikarz, publicysta i członek zarządu Związku Polaków na Białorusi podkreśla, że „ten zamęt informacyjny stwarza różne możliwości manipulacji” na Białorusi. W jego ocenie jeszcze przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi potrzebne są z Zachodu „bardzo wyraziste sygnały dla Łukaszenki, że nie należy używać przemocy”.

„To jest teraz najważniejsze. Tak naprawdę nie wiemy, jak służby zareagują na protesty powyborcze, kiedy tysiące ludzi wyjdą na ulice – być może w Mińsku, być może w innych miastach” – powiedział Poczobut. Jak tłumaczył, tę reakcję poznamy dopiero wtedy, gdy w Mińsku i mniejszych miastach wybuchną wielotysięczne protesty.

Poczobut przekonuje, że na Białorusi „na pewno odbyły się zmiany jeżeli chodzi o nastroje społeczne”. „Na początku Łukaszenka był bardzo popularny na Białorusi, później ludzie uważali, że on ciągle jest popularny, choć nie był. Później ludzie uważali, że «dobra, ja nie głosuję na Łukaszenkę, ale sąsiedzi czy ktoś inny głosuje – emeryci, nauczyciele, milicjanci». I nagle teraz (…) że białoruska ulica się przekonała, że Aleksandr Łukaszenka jest w mniejszości, a większość jest przeciwko niemu” – ocenia. Według niego, jest to również zasługa kandydatki opozycyjnej Swiatłany Cichanouskiej i jej ruchu. „Czy to się przełoży na zmiany polityczne, trudno powiedzieć, bo aparat państwowy pracuje sprawnie, resorty siłowe wyłapują demonstrantów i bez wątpienia dojdzie do konfrontacji. Kto okaże się mocniejszy? Trudno dzisiaj prognozować” – mówi dziennikarz.

Zapytany o to, czy możliwy jest zwrot naszego sąsiada w kierunku Rosji. Poczobut potwierdził, że taki scenariusz jest w grze. „Oprócz tego Rosja będzie gotowa udzielić Łukaszence pomocy w krytycznej sytuacji” – twierdzi publicysta. „Putin też jest autorytarnym władcą, który boi się kolorowych rewolucji, oddolnych inicjatyw. Boi się, że nagle społeczeństwo będzie chciało odsunąć jego od władzy” – tłumaczy. Według niego, ewentualny „upadek Łukaszenki to jest przykład dla Rosjan”. Może to pokazać innym społeczeństwom, „że można” pokonać autorytarnego władcę.