Znad Wilii
  • 25 września, 2025 10:00

Minister Sikorski rozmawiał z szefem syryjskiej dyplomacji o ponownym otwarciu ambasady RP w Damaszku

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w Nowym Jorku z ministrem spraw zagranicznych Syrii Asaadem al-Shaibanim - poinformowało we wpisie na platformie X Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ministrowie rozmawiali m.in. na temat wznowienia pracy przez ambasadę RP w Damaszku.

PAP
fot. PAP/Leszek Szymański

„Rozmowy dotyczyły: przywrócenia do pracy Ambasady RP w Damaszku (obecnie w Bejrucie), pomocy rozwojowej, wsparcia dla przemian demokratycznych w Syrii” – czytamy w czwartkowym komunikacie MSZ, do którego załączono również zdjęcie szefów dyplomacji obu krajów.

Spotkanie ministrów odbyło się na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Obecnie w Syrii rządzi przejściowa administracja, która wyłoniła się z fundamentalistycznej organizacji Hajat Tahrir asz-Szam (HTS). To zbrojne ugrupowanie odegrało główną rolę w ofensywie, która w grudniu ub.r. doprowadziła do obaleniu reżimu prezydenta Baszara al-Asada. Lider ugrupowania Ahmed al-Szara pełni obecnie funkcję tymczasowego prezydenta Syrii.

Jak przekazała w niedzielę agencja SANA, Syryjski Komitet Wyborczy poinformował, że wybory parlamentarne, pierwsze po zeszłorocznym obaleniu Asada, odbędą się 5 października.

