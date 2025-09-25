Minister Sikorski rozmawiał z szefem syryjskiej dyplomacji o ponownym otwarciu ambasady RP w Damaszku

„Rozmowy dotyczyły: przywrócenia do pracy Ambasady RP w Damaszku (obecnie w Bejrucie), pomocy rozwojowej, wsparcia dla przemian demokratycznych w Syrii” – czytamy w czwartkowym komunikacie MSZ, do którego załączono również zdjęcie szefów dyplomacji obu krajów.

Spotkanie ministrów odbyło się na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Obecnie w Syrii rządzi przejściowa administracja, która wyłoniła się z fundamentalistycznej organizacji Hajat Tahrir asz-Szam (HTS). To zbrojne ugrupowanie odegrało główną rolę w ofensywie, która w grudniu ub.r. doprowadziła do obaleniu reżimu prezydenta Baszara al-Asada. Lider ugrupowania Ahmed al-Szara pełni obecnie funkcję tymczasowego prezydenta Syrii.

Jak przekazała w niedzielę agencja SANA, Syryjski Komitet Wyborczy poinformował, że wybory parlamentarne, pierwsze po zeszłorocznym obaleniu Asada, odbędą się 5 października.