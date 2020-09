MSZ RP dementuje doniesienia o okolicznościach przyjazdu do Polski Pawła Łatuszki

„Pan Łatuszka przyjechał do Polski na zaproszenie organizatorów Forum Ekonomicznego w Krynicy. Przekroczył granicę legalnie. W ramach wizyty w Polsce zamierza odbyć szereg spotkań.

Wszelkie insynuacje dotyczące rzekomo nielegalnych działań polskiej placówki dyplomatycznej w tym zakresie są dla nas niezrozumiałe i niecelowe. Jest to próba przerzucenia na Polskę odpowiedzialności za brak zdolności władz białoruskich do dialogu z własnym społeczeństwem. Polska niezmiennie stoi na stanowisku, że taki dialog jest jedyną drogą do zapewnienia stabilnego rozwoju niepodległej, suwerennej, demokratycznej i prosperującej Białorusi” – informuje w oświadczeniu MSZ RP.

Paweł Łatuszka to były dyplomata i minister kultur. Za poparcie protestów po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia został zwolniony ze stanowiska dyrektora teatru im. Janki Kupały w Mińsku.

Jest członkiem prezydium Rady Koordynacyjnej, powołanej z inicjatywy Swiatłany Cichanouskiej.

Łatuszka oświadczył, że przyjechał do Polski, by wziąć udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Polityk powiedział o tym portalowi TUT.by.

Łatuszka poinformował w rozmowie z portalem TUT.by, że z Polski pojedzie na Litwę. Jak poinformował, spotka się z dyplomatami, posłami oraz eurodeputowanymi z Polski i Litwy.