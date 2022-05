MSZ krajów bałtyckich: Popieramy szybkie przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO

„Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym długoletnim nordyckim przyjaciołom w ich drodze do przyszłego 32-narodowego Sojuszu. Zobowiązujemy się do promowania szybkiej ratyfikacji protokołów akcesyjnych, gdy tylko zostaną podpisane” – czytamy w oświadczeniu szefów MSZ państw bałtyckich.

Ministrowie wskazują, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia przyczynią się do jedności, solidarności, spójności Sojuszu oraz całego obszaru transatlantyckiego w czasie, „gdy środowisko bezpieczeństwa, z którym mamy do czynienia, staje się coraz bardziej złożone”.