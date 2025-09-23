Moskwa zaprzecza udziałowi w incydencie z dronami nad lotniskiem w Kopenhadze

– „Ciągle słyszymy stamtąd nieuzasadnione zarzuty. Być może kraj zajmujący poważne i odpowiedzialne stanowisko nie powinien nieustannie ich powtarzać” – powiedział Pieskow, odnosząc się do komentarzy strony duńskiej.

Wcześniej premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że loty dronów nad kopenhaskim portem lotniczym stanowiły poważny atak na istotną infrastrukturę. Dodała, że incydent wpisuje się w ostatnią tendencję obejmującą „inne ataki dronów, naruszenia przestrzeni powietrznej i cyberataki wymierzone w europejskie lotniska”.

Duńska policja poinformowała, że na tym etapie nie wiadomo, kto odpowiada za działanie dronów nad lotniskiem w Kopenhadze, zaznaczając jednocześnie, iż – na podstawie zebranych dowodów – musiał to być „podmiot dysponujący znacznymi możliwościami”.