Putin powiedział, że nigdy nie odmawiał spotkań z prezydentem Zełenskim. Jedyne, co uważa za niezbędne, to być dobrze przygotowanym do takich spotkań – powiedział dziennikarzom Ławrow.

Według Ławrowa obecny kryzys „dojrzewał bardzo długo, przez te wszystkie lata, więc narosło wiele problemów i samo spotkanie i wymiana poglądów… przyniosłoby teraz odwrotny skutek”.

Zełenski i Putin spotkali się tylko raz, podczas rozmów w Paryżu w 2019 roku.

Rosji i Ukrainie szykując się do wznowienia rozmów pokojowych w Stambule, Ławrow powiedział, że Moskwa spełnia swoje żądania dotyczące demilitaryzacji i „denacyfikacji” Ukrainy.

Putin nazywa to i neutralny status Ukrainy militarnymi celami Moskwy.

„Zarówno demilitaryzacja, jak i denacyfikacja Ukrainy są niezbędnym elementem porozumień, które staramy się osiągnąć” – powiedział Ławrow. „Jesteśmy zainteresowani zakończeniem tych negocjacji, które spełnią nasze kluczowe cele”.

Ławrow określił główny cel: „zakończenie ośmiu lat masakry w Donbasie”. Rosja chce, aby Ukraina „przestała asymilować się z Zachodem, z NATO, w sensie militarnym” – powiedział.

Ukraina nie może być dłużej krajem stale zmilitaryzowanym, w którym próbuje się rozmieścić broń ofensywną zagrażającą Rosji – powiedział Ławrow.

Rosyjski minister wezwał także do zaprzestania „wysiłków na rzecz promowania ideologii i praktyki nazistowskiej”.

Według niego ukraińskie siły zbrojne są „obezwładnione przez oficerów z tzw. narodowych batalionów ochotniczych, którzy nagłaśniają idee nazistowskie”.

Ławrow oskarżył także Zachód o „wspieranie zniszczenia wszystkiego, co rosyjskie na Ukrainie” i wspomniał o książkach i audycjach telewizyjnych.