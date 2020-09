Morawiecki zaprasza młode talenty do pracy w polskiej administracji publicznej

Podczas spotkania, szef rządu wziął udział w tzw. burzy mózgów – serii kreatywnych warsztatów, podczas których zdolna młodzież szukała odpowiedzi na pytanie: „Jak zachęcić pokolenie Z do pracy w sektorze publicznym?”

Program Młodych Liderów

Rząd chce wspierać utalentowanych młodych ludzi, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę podczas staży w administracji publicznej. Dlatego przygotowany został Program Młodych Liderów, który składa się z trzech części:

– dochody ze staży i praktyk dla osób do 26. roku życia zostaną zwolnione z podatku PIT;

– instytucje publiczne będą tworzyć płatne programy stażowe; pierwsze programy – w Kancelarii Premiera i Ministerstwie Finansów – są już dostępne na gov.pl/staze;

– podczas rekrutacji na staże w administracji publicznej, pod uwagę brane będą nie tylko oceny, ale również zainteresowania młodych osób, ich hobby, czy osiągnięcia społeczne i artystyczne.

II edycja konkursu Liderzy Innowacji

Liderzy Innowacji to program stażowy organizowany przez GovTech Polska we współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Program kierowany jest do osób pomiędzy 16. a 25. rokiem życia, wykazujących się nieszablonowym myśleniem, umiejętnością prowadzenia projektów, wybitnymi osiągnięciami i zdolnością pracy zespołowej.

W II edycji konkursu Liderzy Innowacji 16 laureatów odbędzie płatny staż w Kancelarii Premiera. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2020 r. Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: gov.pl/govtech.

Program GovTech Polska

Celem programu jest zwiększenie efektywności wdrażania innowacji przez sektor publiczny poprzez dialog ze społeczeństwem, sektorem prywatnym oraz zagranicą.

Program realizowany jest przez istniejący przy premierze Zespół ds. Programu GovTech Polska, który od ponad roku testuje metodologię przyjętą przy realizacji programu. Zakłada ona przede wszystkim podejście modułowe, tj. przeprowadzanie pilotaży poprzedzających wdrożenie danego pomysłu na szerszą skalę. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko niepowodzenia oraz oszczędza środki.

W ramach programu możliwe jest dofinansowywanie działań podejmowanych przez centralne oraz lokalne instytucje publiczne, a także udzielanie grantów w ramach wcześniej sformułowanych zasad.