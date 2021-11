Morawiecki w Paryżu i Lublanie: musimy być zjednoczeni

Słowenia sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, którą przekaże następnie Francji. Obecnie na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej mamy do czynienia z wojną hybrydową, w której bronią są migranci i dezinformacja. To największa od 30 lat próba destabilizacji Wspólnoty.

Odpowiedzią na zagrożenia ze Wschodu powinno być solidarne podejście całej UE

Podczas spotkania z prezydentem Emmanuelem Macronem premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o obawach dotyczących sytuacji na polsko-białoruskiej granicy UE. „Broniąc jej, bronimy jednocześnie Wspólnoty” – zaznaczył szef polskiego rządu. Premier podziękował jednocześnie Francji, a także innym partnerom w UE, za słowa solidarności i wsparcia dla prowadzonych przez Polskę działań mających na celu obronę wschodniej granicy UE.

W Paryżu politycy rozmawiali również o gromadzeniu się rosyjskich jednostek wojskowych wokół Ukrainy oraz o szantażu gazowym, prowadzącym do podniesienia cen gazu w całej Europie. „Ceny gazu mają wpływ na ceny energii w całej Europie” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Podczas rozmowy poruszona została także kwestia rosyjskiej propagandy, ataków hakerskich oraz szerzenia fake newsów. „Te wszystkie działania razem powinny spotkać się z jedną odpowiedzią – jest nią solidarne podejście całej UE” – ocenił szef polskiego rządu.

Czas próby dla Europy

Po rozmowie ze słoweńskim premierem Janezem Janšą w Lublanie, premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że obecnie reżim Aleksandra Łukaszenki odbił się od wschodniej granicy UE, napotykając na zdecydowany opór. „Ale wraz ze swoim prawdziwym mocodawcą siedzącym na Kremlu, na pewno ilość tych zdarzeń, które w jednym czasie zaistniały, może oznaczać, że nadchodzi dalszy okres destabilizacji. My tego nie chcemy i szukamy dobrych rozwiązań” – powiedział polski premier.

Prezes Rady Ministrów ocenił, że seria kryzysów, których doświadczamy, jest czasem próby dla Europy, w którym musimy być zjednoczeni jako UE i koncentrować się na najważniejszym, a nie na wewnętrznych kłótniach i nieporozumieniach.

Kryzys migracyjny to element wielkiego kryzysu politycznego

Na polsko-białoruskiej granicy UE mamy do czynienia z wojną hybrydową, w której bronią są migranci i dezinformacja. To największa od 30 lat próba destabilizacji całej Unii Europejskiej. Istnieją liczne przesłanki, że przez wiele miesięcy, a nawet lat, kryzys ten będzie kontynuowany. Widoczne są intensywne działania inicjowane na Wschodzie – cyberataki czy manipulacje cenami i dostawami gazu, które mają na celu wywołanie kryzysu energetycznego. W rękach Rosji pojawiło się też nowe narzędzie szantażu – planowane uruchomienie gazociągu Nord Stream 2.



Można zaobserwować także rosnące zaangażowanie militarne Rosji wokół Ukrainy. To oznacza rosnącą presję na naszego sąsiada. Musimy wyciągać wnioski z działań Rosji w Gruzji, na Krymie czy wschodniej Ukrainie.

Ofensywa dyplomatyczna polskiego rządu

Kryzys międzynarodowy wywołany przez działania Aleksandra Łukaszenki powoduje, że sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i wymaga licznych działań oraz zabiegów dyplomatycznych ze strony polskiego rządu. Dlatego premier Mateusz Morawiecki kontynuuje spotkania i rozmowy z liderami społeczności międzynarodowej. Premier podkreśla, że nie jest to tylko konflikt z Polską. To próba naruszenie granicy wschodniej NATO i UE.

23 listopada premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz premierem Chorwacji. Tego samego dnia minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się ze swoim rumuńskim odpowiednikiem.

W niedzielę, 21 listopada szef polskiego rządu złożył wizytę na Litwie, Łotwie i w Estonii. Przywódcy rozmawiali o aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej oraz wspólnych działaniach państw UE. Mateusz Morawiecki rozmawiał również z premierami Iraku i Regionalnego Rządu Kurdystanu m.in. o migrantach wykorzystywanych przez reżim białoruski.

Dotychczasowe akcje dyplomatyczne podjęte przez Polskę zostały zwieńczone sukcesem, już dzisiaj dociera dużo mniej migrantów do Białorusi. Ponadto 19 listopada szef polskiego rządu spotkał się z Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego USA. Uzgodnili, że niezbędna jest bliska współpraca w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej

Od wakacji polsko-białoruska granica Unii Europejskiej jest pod nieustanną presją ze strony migrantów, których kierują tam białoruskie służby. W ostatnich tygodniach nasiliły się próby łamania integralności terytorialnej państw UE oraz prowokacje białoruskich służb.