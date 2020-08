Morawiecki: Świętowanie rocznicy Bitwy Warszawskiej powinno mieć miejsce w całej Europie

,,Istnieją w historii punkty węzłowe, które definiują dalszy bieg dziejów.Takim punktem była z pewnością Bitwa Warszawska, która zasługuje na to, by była wymieniana na równi z desantem aliantów w Normandii w 1944 r. jako decydujący moment w walce z totalitaryzmem w Europie” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki we wpisie opublikowanym na swoim profilu na Facebooku.

Premier RP zaprosił internautów do przeczytania i udostępniania artykułu, który napisał w ramach projektu „Opowiadamy Polskę Światu”.